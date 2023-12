Primo sì del parlamento turco alla Svezia nella Nato

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ilha dato ilparere positivo sull'ingresso dellanell’Alleanza Atlantica . La commissione Esteri dell’assemblea di Ankara ha approvato in serata i protocolli di adesione per Stoccolma che il presidente Recep Tayyip Erdogan aveva firmato e inviato ingià a fine ottobre. Da allora, il via libera al provvedimento non ha avuto un percorso facile e in novembre...

Ora manca il voto per la ratifica in aula del trattato di adesione, ancora non in calendario La commissione degli Esteri del Parlamento turco ha ... (sbircialanotizia)

La nave militare da sbarco Novocherkassk affondata in Crimea da Kiev è stata colpita da missili guidati lanciati da un aereo in una base nella città ... (ilsole24ore)

Commenta perLa Salernitana è in piena rivoluzione. Con l'arrivo di Walter Sabatini e l'addio di Morgan De ... L'attenzione di rivolge in particolar modo a Federico BonazzoliVerona , pupillo ...... dopo due giorni di riposo, ha riabbracciato la squadra a Trigoria per preparare l'ultima sfida... 'Ilallenamento dopo Natale sembrava ilallenamento della stagione. Che ...Roma, 26 dic. (askanews) - Dopo il trionfo alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato in proiezione speciale, e il boom nelle ...