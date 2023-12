Previsioni meteo | Capodanno con neve e pioggia

Leggi su tpi

(Di martedì 26 dicembre 2023) Uncon. Dopo le temperature sopra la media di questi giorni, potrebbe arrivare sulla penisola una perturbazione atlantica collegata a un ciclone che condizionerà il tempo fino all’ultimo dell’anno. Secondo ledel sito il.it, fino a venerdì 29 il clima continuerà a essere stabile, con nebbie diffuse al nord. Al centro le nubi basse interesseranno le regioni tirreniche e l’Umbria mentre il sole sarà più prevalente sui settori adriatici, oltre che in Sardegna. Al sud il tempo sarà più soleggiato, anche se non mancheranno nubi basse sulle coste tirreniche e sul Salento, soprattutto al mattino. Il clima continuerà a essere mite con punte di 14-16 gradi o di 7-9 gradi dove non ci sarà il sole. Da sabato 30 la situazione potrebbe cambiare, con l’arrivo sul ...