Premier League | Manchester United vince in rimonta

(Di martedì 26 dicembre 2023)-Aston Villa chiude il Boxing Day: vittoria per i Red Devils incon Garnacho e Hojlund Vittoria indel, che chiude il Boxing Day superando l’Aston Villa tra le mura domestiche di Old Trafford arrivando al sesto posto in classifica dietro al City. I Villans passano in vantaggio grazie alle reti nel primo tempo di capitan McGinn e il belga Dendoncker nel primo tempo. Nella ripresa doppietta di Garnacho per il pari e poi nel finale il gol vittoria lo firma l’ex Atalanta Hojlund

Il Boxing Day è andato in scena anche in questa stagione, rivelandosi all’attesa della situazione con gol e spettacolo nelle partite del ... (sportface)

Il Liverpool è in testa alla Premier League . I ragazzi di Jurgen Klopp vincono in casa del Burnley e regalano un Boxing Day da sogno ai tifosi dei ... (sportface)

26 Lanon si ferma e anche il giorno di Santo Stefano prosegue con il tradizionale Boxing Day . Si parte con Newcastle - Nottingham Forest e prosegue il momento nero per la squadra di Howe ......in famiglia dopo la guerra delle Falklands Carlos Tevez a radio D Sports ha spiegato perché non ha mai voluto imparare la lingua inglese nemmeno durante i suoi anni di carriera in. ...Durante la partita Fluham-Brunemouth di Premier League, Bernd Leno il portiere si è reso protagonista di uno spiacevole episodio con un raccattapalle. L’estremo difensore, in attesa della palla per la ...Il Napoli potrebbe essere grande protagonista sul calciomercato con l'addio di Osimhen e l'arrivo di uno degli obiettivi di Giuntoli ...