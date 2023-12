Premier League 2023 2024 | il Newcastle perde ancora | il Nottingham passa a St James’ Park

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il3-1 in casa contro ilnella prima partita del Boxing Day di. Isak porta in vantaggio i Magpies su rigore al 23?, ma, tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, si scatena l’ex Chris Wood che mette a segno una tripletta clamorosa tra il 45? e il 60? che spegne St.. E’ crisi aperta per la squadra di Howe, che è alla sesta sconfitta nelle ultime sette, una in EFL Cup e Champions.che resta fermo al settimo posto a 29 punti e si espone al sorpasso di Manchester United, ottavo a 28 e impegnato con l’Aston Villa, e Brighton, nono a 27 e impegnato con il Tottenham. SportFace.

