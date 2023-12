Premier | il Boxing Day | affonda il Newcastle | il Liverpool è primo LIVE | Man United-Aston Villa

League, turno diDay: il Liverpool vince e vola in vetta, il Newcastle sconfitta a sorpresa Si è giocato il classico turno diDay inLeague. Il Liverpool ha battuto il Burnley e ritorna in testa al campionato in attesa della partita dell'Arsenal di giovedì. Tra le sorprese la sconfitta del ...League, le altre partite Gol e spettacolo anche negli altri match del pomeriggio per ilDay . Il Bournemouth ha ospitato il Fulham in casa e si è imposto con il netto risultato ...La 19ª giornata di campionato vede il successo degli uomini di Klopp, che superano momentaneamente l'Arsenal in vetta ...Calcio Estero live Sky e NOW dal 26 al 28 Dicembre (Premier League Boxing Day), Classico appuntamento in Inghilterra con il “Boxing Day” di Premier League, che anche in questa occasione potrà essere s ...