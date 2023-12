Posillipo | oggi e domani torna la magia del Presepe vivente

(Di martedì 26 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCome guardare un quadro del ‘700, oppure oltrepassare una magica porta del tempo, riecco ildel Casale di. Ma solo, 26 e 27 dicembre, dalle 17 e 22 (ingresso gratuito). Un’occasione imperdibile. Perché la storica rappresentazionedopo 13 anni di assenza. Ildel Casale riappare, ma se ne era mai andato davvero? Difficile dirlo. È un evento fuori dalle costrizioni temporali. Per esso non valgono le convenzioni razionali. Ma poco importa. Contano solo i 90 pastori, impegnati in 9 quadri delNapoletano del ‘700. Il mercatino, le lavandaie, le panettiere, l’ovaiola, la tarantella, la cantina, i pescatori e la grotta. Scene a cavallo dei secoli, immuni dall’oltraggio ...

