Pisa | incidente stradale | morte zia e nipote finite con l’auto in un canale a Bientina

commenta A Bientina, in provincia di, due donne sono morte dopo esser finite con l'auto in un canale. Le vittime, di 62 e 40 anni, ... L'è avvenuto sulla strada provinciale bientinese in ...... in provincia di. Le donne, di 62 e 40 anni, sono rimaste bloccate nella vettura ed inutile è stato l'intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118. L'è avvenuto sulla strada ...(Adnkronos) – Incidente stradale mortale oggi, 26 dicembre 2023, a Bientina, in provincia di Pisa. Due persone, delle quali ancora non si conoscono le generalità, sono morte… Leggi ...A Bientina, in provincia di Pisa, due donne sono morte dopo esser finite con l'auto in un canale. Le vittime, di 62 e 40 anni, sono rimaste bloccate nella vettura e inutile è stato l'intervento dei vi ...