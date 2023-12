Pinamonti | Natale insieme alla sua Dasha Gli auguri sensuali della coppia

... il Sassuolo batte il primo colpo con il gol dell'ex di Andrea, abile a sfruttare l'...sereno dunque per la formazione ligure, che sale a quota 19 punti. Sprofonda invece la squadra ...Il Genoa rimonta il Sassuolo grazie a Gudmundsson ed Ekuban e si regala undolcissimo. Tre ... Boloca, Henrique; Castillejo (60' Bajrami), Thorstvedt (60' Volpato), Laurienté;(83' ...Il Genoa torna ad esultare in trasferta. I rossoblù di Alberto Gilardino si regalano un Natale sereno superando 2-1 al Mapei Stadium il Sassuolo di Alessio Dionisi che in casa ha raccolto due punti ne ...Verona-Cagliari: Tornano alla vittoria gli scaligeri in casa contro il Cagliari di Claudio Ranieri che resta con un uomo in meno dopo l’espulsione di Makoumbou al 52'. Ngonge e poi Djruic consentono ...