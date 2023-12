Picchia la compagna e la figlia di 10 mesi | 28enne fermato per maltrattamenti

(Di martedì 26 dicembre 2023) Per tre anni ha reso la vita della suaun inferno. Insulti, botte, minacce. Lei subiva e taceva. “Cambierà”. Ma quando l’uomo, un ventottenne di Cataforio, in provincia di Reggio Calabria, si è scagliato contro ladi soli diecila donna ha detto basta e si è rivolta ai carabinieri. L’uomo dovrà lasciare l’abitazione di famiglia e non potrà avvicinarsi alla sua exe alla. Lo ha deciso il GIP di Reggio Calabria, dando seguito a una denuncia presentata dalla donna per fatti iniziati nel 2020.Leggi anche: Uomo incappucciato accoltella donna in autogrill: è caccia all’uomo Per ilè scattato il divieto di avvicinamento alla exe allaAlla misura disposta dal magistrato si è giunti grazie ...

Su richiesta della procura di Reggio Calabria e per ordine del giudice, l'uomo, formalmente indagato per maltrattamenti, non si potrà più avvicinare né alla, né alla figlia, tanto meno alla ...Da mesi costringeva la fidanzata a continue violenze, la teneva chiusa in casa e le rare occasioni in cui lei usciva per fare la spesa la seguiva dappertutto, opprimendola con la sua gelosia ...Lite al bar, uno dei contendenti sorpreso con un coltello mentre l’alto ha aggredito i sanitari del pronto soccorso del Moscati. Notte movimentata ad Avellino. Gli agenti ...I Carabinieri della Stazione di Cataforio a Reggio Calabria hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento, emessa dal Giudice per ...