Persona dell’anno 2023 | entra nel vivo il contest di Fondi

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 26 dicembre 2023)26 dicembre– Corsa a due (un uomo e una donna) per la vittoria finale. Nel pomeriggio di venerdì 29 dicembrelo spazio antistante il Castello Caetani in piazza Matteotti a, si animerà di giochi e intrattenimento per i bambini in clima natalizio con iggi più famosi e più cari per le nuove generazioni. Quindi uno spettacolo musicale e di intrattenimento che precede la cerimonia di proclamazione della “e consegna del premio da parte delle autorità alla presenza del pubblico. Seguirà la degustazione dei prodotti tipici locali. Lo spettacolo vedrà la partecipazione della scuderia dell’accademia di canto del maestro Rocco Palazzo della Roxyl music. Madrina della serata direttamente da Xfactor Marta ...