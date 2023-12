Perché iniziare con la skincare sin dai 20 anni è fondamentale | i consigli di beauty routine dell' influencer Gio0ele

Leggi su gqitalia

(Di martedì 26 dicembre 2023) L'approccioe persone allasta variando tanto nel temo, soprattutto con le nuove generazioni, attentissime all'aspetto e salutea pelle. Ne abbiamo parlato con Gioele, sui social @, content creator (300k su TikTok, 41k su Instagram) e cantautore, classe 2003.GioeletiktokCi racconta che ha iniziato un paio difa ad avere unastrutturata, a soli 18. Influenzato molto dai social, dai colleghi creator e dagli amici con cui oggi scambiasul come trattare la pelle, ormai argomento non più tabù tra i maschi. «Prima non è che non ne riconoscessi l'efficacia o avessi la pretesa che la mia pelle andasse bene ...