Perchè i talebani dell’uguaglianza mettono in pericolo la libertà

(Di martedì 26 dicembre 2023) L’egalitarismo costituisce ormai un dogma delle nostre società. Ma se è vero che l’uguaglianza dei diritti è un concetto fondativo per il rispetto del prossimo e per la convivenza civile, è vero anche che tale concetto nasconde un lato oscuro. Il filosofo ed economista libertario Murray N. Rothbard, nel libro Contro l’egalitarismo appena pubblicato da Liberilibri e curato dalla professoressa Roberta Modugno, s’interroga su quale sia il limitee perché questa possa rappresentare una minaccia per l’individuo e per la sua. Nell’unicità dell’individuo riposa la sua eccezionalità e il rispetto assoluto che gli si deve: ciò significa che ciascuno è diverso da tutti gli altri, e quindi naturalmente disuguale! Se tutti gli uomini fossero davvero “uguali” allora non esisterebbe l’individuo, la sua diversità e quindi la sua ...