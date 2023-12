Percassi | «Bastoni cresciuto nell’Atalanta | ora titolare in Nazionale»

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 dicembre 2023) Lucaparlando del settore giovanile dell’Atalanta ha preso come esempio più luminoso Alessandro, leader dell’Inter e dellaitaliana. ESEMPIO ? Luca, AD dell’Atalanta, intervistato dai colleghi di Sportitalia: «Quando un ragazzo arriva in prima squadra facendo tutta la trafila del settore giovanile non fa altro che rappresentare al meglio gli sforzi e il lavoro fatto da tutte le persone che dedicano la loro vita al nostro settore. Abbiamo avuti vari esempi, penso ad Alessandro. Fin da piccolo ha vissuto questi campi e oggi èdellaitaliana, nonostante la giovane età». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...