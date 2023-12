Parroco nega la comunione ad una donna Bufera nell' aretino

(Di martedì 26 dicembre 2023) AGI - È una vicenda che ha creato non poco scalpore ad Arezzo quella accadutaa chiesa di Gesù Cristo Divino Lavoratore e Sant'Egidio, nel quartiere dell'Orciolaia, durante la vigilia di Natale. L'accusa nei confronti del, don Danilo Costantino, era arrivata da unachea mattina della vigilia di Natale si era vistare l'eucarestia. A detta dellaper "essere arrivata in ritardo alla S.Messa". Secondo alcuni parrocchiani invece, che difendono l'operato di Don Danilo, perchè "non sembrava proprio che la signora partecipasse alla messa con il giusto atteggiamento". Versioni contrastanti, di fatto l'ostia sarebbe statata solo a lei e di questo è stato informato il Vescovo della diocesi aretina S.E. Andrea Migliavacca. "Non solo sono ...

La liturgia era iniziata da poco, ho ascoltato il Vangelo, ma non è stata fatta l'omelia - ha raccontato la fedele al sito - ilha pronunciato qualche parola di polemica, che ho appena colto. ...La maestradi aver creato un clima di terrore e si difende dalle accuse della Procura di ... donna portata in ospedale Scia di furti a Foligno e Gubbio: a soqquadro anche la casa del→...Lutto ad Anghiari. E' deceduto nella notte Celestino Crocioni, figura storica di Anghiari: per anni è stato titolare di un'armeria lungo Corso Matteotti, ma anc ...Polemica ad Arezzo, dove il parroco don Danilo ha negato la comunione per la messa della Vigilia di Natale ai fedeli che sono arrivati in Chiesa a cerimonia iniziata ...