Papa Francesco all’Agelus per Santo Stefano | “In Ucraina | Siria e Gaza un deserto di morte | lottiamo per la pace”

(Di martedì 26 dicembre 2023) “All’intercessione del primo martire affido l’invocazione delladei popoli straziati dalla guerra. I media ci mostrano che cosa la guerra produce: abbiamo visto la, vediamo, pensiamo alla martoriata, undi. E’ questo che si vuole? I popoli vogliono la: preghiamo per laper la” lo ha dettonell’Angelus per il giorno di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

In un momento in cui si stanno riaffacciando minacciosi scenari che si pensavano ormai appartenere al nostro passato come i venti di guerra alle ... (formiche)

Nel giorno in cui la Chiesa celebra il primo martire della fede, Papa Francesco ci esorta a non avere mai paura del male che ci sta intorno. Dio è ... (lalucedimaria)

Lo ha dettoal termine dell'Angelus. "All'intercessione del primo martire affido anche l'invocazione di pace dei popoli straziati dalla guerra - ha aggiunto - I media ci mostrano che ...Continuate a pregare per il, eh! C'è bisogno" lo ha dettonell'Angelus per il giorno di SanNella festa odierna di Santo Stefano, primo martire della Chiesa, il Papa ha sottolineato che “ancora oggi, duemila anni dopo, la persecuzione dei cristiani continua: sono in tanti quelli che soffrono ..."Rinnovo a tutti voi l’augurio di pace e di bene che scaturisce dal Natale del Signore – ha detto Papa Francesco dopo l'Angelus nella ricorrenza di S. Stefano – E colgo questa occasione per ringraziar ...