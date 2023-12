Paola Pizzino debutta con il singolo Logico

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 26 dicembre 2023) Dopo un’intensa attività di performance dal vivo, che l’ha vista esibirsi in apertura ai concerti di Diodato e Max Gazzè,esce con ilCiaoè il tuod’esordio, targato Macro Beats. Che sensazioni stai provando? È un momento che aspettavo da tempo e sono felicissima di poterlo condividere con chi lo aspettava insieme a me. Sono molto curiosa di sapere cosa ne penserà chi invece ascolteràper la prima volta. Un lavoro introspettivo che presuppone un grosso sforzo. Ti va di parlarcene meglio? In realtà la musica mi catapulta nell’unica dimensione in cui guardarsi dentro non risulta doloroso o impegnativo. Note e parole sembrano quasi essere già lì ad aspettare soltanto di ...