Palimerica |  scacco al colesterolo cattivo | nutraceutica per abbassarlo fino al 25%

Leggi su ildenaro

(Di martedì 26 dicembre 2023) Un nuovo prodotto che agisce sul metabolismo delpuò rivelarsi uno strumento utile per attuare, in combinazione con la dieta e l’attività fisica, un intervento di prevenzione primaria in persone che presentano un aumento lieve o moderato dei livelli di. È quanto ha dimostrato lo studio, presentato al recente congresso della Società Italiana di Cardiologia, un trial clinico monocentrico randomizzato, condotto presso il policlinico San Matteo di Pavia, in cui è stato impiegato un nuovo prodotto a base di berberina, fitosteroli, polifenoli, trigonella, cioè fieno greco, ed estratto di carciofo. Dallo studio emerge un significativo controllo da parte del prodotto non solo sui livelli ditotale e LDL, ma anche nel migliorare i trigliceridi e il profilo glucidico. Primo autore ...