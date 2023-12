Ostuni | winter festival La Ghironda Ieri Pastor Ron | venerdì i Nomadi

(Di martedì 26 dicembre 2023) Di seguito il comunicato: Adè super finale d’anno con ilLarealizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale. Quattro concerti a ingresso gratuito tra la sera di Natale e la Notte di San Silvestro con ilRon Gospel Show, i29 dicembre), Lidiya Koycheva & Balkan Orchestra (sabato 30 dicembre) e i Neri per Caso (domenica 31 dicembre). La partenza è stata lunedì 25 dicembre nella concattedrale di Santa Maria Assunta, con il «Gospel Show» diRonald Hubbard, meglio noto comeRon, appuntamento inserito nel «Valle d’Itria Gospel» prodotto da Spazio 01. Tra le figure più conosciute e carismatiche nel panorama ...

