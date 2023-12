OSTIA Arrestato 42enne | perseguita la ex e picchia il nuovo compagno

(Di martedì 26 dicembre 2023) CRONACA DI ROMA – Un diverbio tra ex è sfociato in un’aggressione e con l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, che hanno proceduto all’arresto di un individuo di 42 anni per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Gli agenti sono stati chiamati dalla donna che ha segnalato una lite con il suo ex-partner, il quale avrebbe avuto comportamenti violenti nei suoi confronti negli ultimi mesi. Riferendo le sue accuse ai Carabinieri, la donna ha affermato di sentirsi opprimere e minacciare dall’uomo, il quale, poco prima della discussione con lei, aveva aggredito eto anche ilfidanzato dell’ex-compagna. Sulla base delle dichiarazioni raccolte, i Carabinieri hanno provveduto all’arresto dell’imputato di 42 anni, in collaborazione con la Procura della Repubblica di ...

, non accetta separazione dalla ex e per ripicca dà fuoco a casa Siamo adin via Baffigo,... All'arrivo dei soccorsi i militari hanno trovato l'uomo agitato e ubriaco che è stato...Da quanto ricostruito dai carabinieri di, il 46enne ha agito per ripicca perché non accettava ... Il principio di incendio è stato spento e i carabinieri hannoil 46enne con l'accusa di ...ROMA (cronaca) - I carabinieri sono intervenuti dopo la telefonata della donna al 112 ilmamilio.it - nota stampa dei carabinieri I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ostia hanno arres .Una lite tra due ex è finita con un’aggressione e con la richiesta di intervento dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ostia che hanno proceduto all’arresto di un 42enn ...