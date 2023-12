Ostia | aggredisce la ex e il compagno | arrestato per violenza domestica

(Di martedì 26 dicembre 2023), 26 dicembre 2023 – Una donna ha richiesto aiuto dopo una violenta lite con il suo ex-, che aveva anche aggredito il suo attuale fidanzato. La donna ha descritto una storia di comportamenti violenti e minacciosi da parte dell’ex-. Il 42enne è statoe trasferito al carcere di Regina Coeli a Roma, dove il tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la permanenza in carcere. Si ricorda che l’indagato è da considerarsi innocente fino a una eventuale sentenza definitiva. Questo episodio sottolinea la necessità di un intervento rapido nelle situazioni di. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte

