Orrore in Francia | madre e 4 figli trovati morti in casa | arrestato il padre

Il corpo della piccola, senza abiti e con evidenti segni di violenza, è stato trovato avvolto in un lenzuolo all'interno di una cantina (ilgiornale)

Mattanza a Crépol lo scorso sabato notte. In 15 hanno assaltato il tradizionale "ballo d'inverno". Il testimone: "È stato un attentato" (ilgiornale)

Infanticidi, i precedenti negli ultimi mesi in Francia Si tratterebbe dell'ennesimo infanticidio multiplo perpetrato da un padre negli ultimi tre ... (247.libero)

Il buio della mente diventa l’ Orrore di un massacro che ha spazzato via a colpi di un’arma da taglio che ha reciso le vite di una donna e dei ... (secoloditalia)

Infanticidi, i precedenti negli ultimi mesi inSi tratterebbe dell'ennesimo infanticidio multiplo perpetrato da un padre negli ultimi tre mesi in Ile - de - France, la regione di Parigi. Alla ...Infanticidi, i precedenti negli ultimi mesi inSi tratterebbe dell'ennesimo infanticidio multiplo perpetrato da un padre negli ultimi tre mesi in Ile - de - France, la regione di Parigi. Alla ...Gli investigatori hanno avviato subito le indagini: il principale sospettato è il padre dei bambini attualmente in fuga ...Il marito della donna sospettato della strage, è irreperibile: secondo la procura si è dato alla fuga dopo aver ucciso di familiari ...