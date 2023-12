Orrore in Francia dove nel giorno di Natale un padre ha sterminato la propria famiglia | composta da quattro figli e una madre | per poi darsi alla fuga L’uomo è stato individuato e arrestato

(Di martedì 26 dicembre 2023)inun’interaè stata massacrata. Autore della strage in cui hanno perso la vitabambini e la, avvenuta a Meaux (Seine-et-Marne) a pochi chilometri da Parigi, è ilche èarre, dopo aver compiuto la mattanza, ha fatto perdere le proprie tracce ma questa mattina èdagli agenti a Sevran, nella Seine-Saint-Denis, a casa di suoinDopo alcuni controlli da parte degli agenti della gendarmerie è emerso cheera già noto alle cronache giudiziarie. In passato, infatti, erasegnalato per ...

di Natale in: una madre e i suoi quattro figli sono stati trovati morti nella loro casa di Meaux (Seine - et - Marne), vicino a Parigi . Il padre, che si era dato alla fuga, è stato ...Ancora da chiarire il contesto in cui è avvenuto il plurimo omicidio. Si tratta del terzo caso di cronaca simile in pochi mesi ...Vicino alla capitale francese una tragedia si è consumata. Si tratta dell'ennesimo infanticidio, in quello che sembra un problema sociale ...Orrore in Francia, nella cittadina settentrionale di Meaux, comune di circa 5o mila abitanti che sorge nella regione dell ‘Île-de-France: nella sera di Natale, in un appartamento sono stati trovati ...