O’Riley più lontano dall’Inter | la decisione del giocatore e del Celtic!

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 dicembre 2023) Mattsi defila nella lista dei nomi sul taccuino dell’Inter. Il centrocampista danese e il Celtic hanno preso unasull’eventuale trasferimento. LA POSIZIONE ? Matt, nonostante l’interesse dell’Inter, è felice al Celtic e vorrebbe rimanere ancora a giocare in Scozia almeno fino a fine stagione. A riportarlo i colleghi di Daily Record. Il 23enne, autore di nove gol e otto assist in questa stagione, ha da poco rinnovato il proprio contratto. Il Celtic, dal canto suo, non ha intenzione di cedere i suoi giocatori migliori, anche perché è in lotta per la Premiership con l’acerrimo rivale dei Rangers di Glasgow. L’Inter aveva proposto agli Hoops un prestito con obbligo di riscatto a otto milioni di euro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...