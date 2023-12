Operazione Alto Impatto | 12300 identificati alla Stazione Termini durante le feste

(Di martedì 26 dicembre 2023) AGI- In occasione delle festività natalizie prosegue l'settimanale '' della Polizia di Stato con controlli straordinari all'interno della. Le persone identificate sono state 12.299, quelle arrestate 9 e altre 14 denunciate in stato di libertà dalle 500 pattuglie impiegate in. Inoltre sono state 17 le contravvenzioni amministrative elevate, di cui 3 al regolamento di Polizia Ferroviaria. Gli ultimi servizi hanno visto l'impiego congiunto del personale della Questura di Roma e delle altre Forze di Polizia nell'area esternadi Romaall'interno della quale i servizi sono stati effettuati dPolizia Ferroviaria; questi ultimi consistono nel ...

Controlli straordinari della Polizia di Stato all'interno della Stazione Termini. 12.299 persone identificate, 9 persone arrestate, 14 denunciate in stato di libertà, 500 le pattuglie impiegate in sta ...