Odio | femminicidi | bimbi strappati ai genitori L' Armata dei padri per tutelare i figli

Reduce dalla vittoria di due Premi ai Siae Music Award, uno per la canzone “Albachiara”, la più eseguita nei locali con musica live, e uno per i ... (ilfattoquotidiano)

Il bambino e inizio, liberta inedita, storia mai vista e che mai piu si vedra." In un momento in cui, a causa di efferati, sta esplodendo l'per il patriarcato che infondo è un...... malattia, abbandono, solitudine, fame, guerra, atrocità di ogni genere, omicidi,, ... Viene ad offrire il balsamo della sua amicizia, per disarmare il cuore dall', dal rancore, dal ...L'attivista Giorgio Ceccarelli racconta cosa si può fare per tutelare i figli in caso di separazione e le potenziali vittime di violenza: "Ho scelto di cambiare l'Italia" ...VENEZIA - La nostra umanità oggi, più che mai, ha bisogno «della vera Luce e del vero Dono». Lo ha detto patriarca di Venezia Francesco Moraglia nell'omelia ...