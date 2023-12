Nuovo aggiornamento per Android Auto | è arrivata la versione 11

Se avete applicazioni che non vi servono, eliminatele prima di fare il back up sul... Se vi viene chiesto di eseguire l'a una versione più recente di iOS dovrete aggiornare Se avete ...Oltre aldesign dell'interfaccia utente per gli aggiornamenti dei Canali, l'beta di WhatsApp ha anche affrontato un problema dell'interfaccia . Questo bug causava la comparsa di ...L’acclamato regista di “Rogue One” e del reboot “Godzilla” dirige John David Washington in un thriller sci-fi che ha fatto impazzire l’America: una storia innovativa, con emozionanti scene d’azione.Il design complessivo del restyling della Ford Kuga 2024 sarà sostanzialmente ispirato a quello della Escape restyling.