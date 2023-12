Nuova ordinanza di Gualtieri Cosa cambia a Malagrotta

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il sindaco di Roma, Roberto, ha firmato unache proroga solo alcune delle misure precauzionali adottate a salvaguardia della salute pubblica a seguito dell'incendio divampato il 24 dicembre scorso nell'impianto Tmb di. I dati rappresentati da Arpa Lazio consentono infatti di rimuovere il divieto delle attività sportive all'aperto e le raccomandazioni di limitare le attività ludico ricreative all'aperto e di mantenere chiuse le finestre. Mentre in un raggio non più di 6 ma di 3 chilometri dal luogo dell'incendio e per un periodo non superiore alle 48 ore, rimangono vietati la raccolta e consumo degli alimenti di origine vegetale prodotti nell'area individuata e il pascolo e razzolamento degli animali da cortile. Restano attivi il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala ...

... avendo questi, apertamente manifestato di non gradire larelazione, fino a provocare con ... ha, dunque, emanato un'di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, classe ...... avendo questi, apertamente manifestato di non gradire larelazione, fino a provocare con ... ha, dunque, emanato un'di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, classe ...Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato una nuova ordinanza che proroga solo alcune delle misure precauzionali adottate a salvaguardia ...C'è il dolo tra le ipotesi che hanno provocato alla vigilia di Natale il maxi incendio nel capannone di stoccaggio di 14mila metri quadrati dell'impianto per il Trattamento ...