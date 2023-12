Novellino | “Pioli riesce ad incidere anche se viene sempre criticato”

... ma sotto la nuova gestione di Stefanol'uruguayano trovò poco spazio, vedendosi spesso ... Il Modena di Walter Alfredoè una squadra che viene da un'estate di grande rinnovamento, che ad ...... nonostante una rosa di tutto rispetto in cui figurano Laudrup, Effenberg ee l'attacco ... ma sotto il Vesuvio non brilla: misterpreferisce Bellucci per fare da spalla a Schwoch e ...La Roma sull’ex Milan ed è subito ribaltone totale: tifosi impazziti per la notizia che circolerebbe nelle ultime ore. A pochi giorni dalla finestra di mercato invernale le società… Leggi ...Solo tre presenze da titolare per l'astro nascente del calcio turno con il Basaksehir, Emirahn Ilkhan, anche se nel complesso ha disputato tutte le partite a disposizione, compreso il ...