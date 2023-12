Novellara | terrore islamico | Sposati o fai la fine di Saman Orrore su una 20enne pakistana

(Di martedì 26 dicembre 2023) Una ragazzadi 20 anni diin provincia di Reggio Emilia è stata costretta a sposare a distanza il cugino, dopo essere stata maltrattata e minacciata dal padre : "Se non ti sposi fai ladi", l'avvertimento, con riferimento all'uccisione della 18 enne da parte dello zio con la complicità dei genitori ,avvenuta proprio nella stessa località del reggiano .Lei si era opposta a sposarlo fisicamente. Per il genitore e la matrigna è stato disposto il divieto di avvicinamento alla vittima , con braccialetto elettronico. L'indagine ha accertato che la ragazza non era libera di uscire di casa, di cercarsi un lavoro, di avere contatti con il mondo esterno, di proseguire gli studi interrotti proprio in occasione dell'esame di terza media

