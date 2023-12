Novellara | “Se non ti sposi fai la fine di Saman” Misure cautelari per il padre e la matrigna di una ragazza

“Se non ti sposi fai la fine di Saman Abbas” , salvata 20enne pakistana di Novellara “Se non ti sposi fai la fine di Saman ”. Queste le parole che ... (tpi)

I fatti sono avvenuti a, in provincia di Reggio Emilia , lo stesso paese dove viveva ... 'Seti sposi fai la fine di Saman Abbas'. Denunciata per maltrattamenti anche la nuova compagna ...Ci troviamo ancora a, nel reggiano. "Seti sposi fai la fine di Saman " diceva quest'altro padre alla figlia poco più che ventenne chevoleva andare in Pakistan a consumare un ...Novellara (Reggio Emilia), 26 dicembre 2023 - Schianto fra auto a Cadelbosco Sopra, un tamponamento a Guastalla, una vettura fuori strada a Novellara. Diversi gli incidenti nei giorni delle festività ...REGGIO EMILIA «Se non ti sposi fai la fine di Saman Abbas». E’ la minaccia pronunciata da un 52enne pachistano, residente a Novellara, nei confronti della figlia 20enne. Il paese è lo stesso del Reggi ...