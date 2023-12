Notte di San Silvestro lontane dal partner? Ecco come gestire la situazione

Napoli 21 dicembre 2023 : Chiuso positivamente l’incontro con le OO.SS per i servizi di Natale 2023 e Capodanno 2024. servizio no stop per Linea 1 e ... (2anews)

Nelladi Natale del 1223, Francesco d'Assisi realizza a Greccio, piccolo borgo in provincia ... per grandi e bambini, promossa dal Comune di Assisi, in collaborazione con il TeatroCarlo di ...Francesco di Assisi - ha spiegato il Vescovo - a Greccio inventò quello che noi oggi chiamiamo ... stare svegli anche quando è, buio per custodire chi ci è affidato'. 'Sono i pastori i primi ...Ebbene, in ottica di fede, come interpretare il fulmine che il 17 dicembre ha colpito la statua di San PietroClementino sarà il protagonista della notte di Capodanno a Potenza, con un concerto in piazza Mario Pagano. L'evento, annunciato dal sindaco Mario Guarente e dall'assessore alla Cultura Stefania D'Ott ...