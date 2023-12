Notte da Panico al Grande Fratello | Mano Rotta Per il Concorrente!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 26 dicembre 2023) Nonostante il clima natalizio, all’interno del casa delsi respira aria di tensione. Nelle ultime ore, un concorrente si è ferito ad unadopo essere andato in escandescenza. Il gieffino in questione avrebbe sferrato un pugno contro il muro in un gesto di rabbia e questo gli è costato caro, visto che si è fatto male. Ecco di chi si tratta e il motivo dell’arrabbiatura! Giuseppe Garibaldi sferra un pugno al muro e si ferisce: caos in casa! Caos nellaall’interno della casa del. Tutto sarebbe iniziato nel momento in cui Marco Maddaloni ha rivelato a Beatrice Luzzi chi sarebbe secondo lui il famoso burattinaio. Ebbene, secondo lo sportivo sarebbe Giuseppe Garibaldi il concorrente che muove le fila e manipola gli altri all’interno del Reality Show. ...