Newcastle - Nottingham Forest 1 - 3 | gol e highlights

Chi ci segue sa che la vittoria del Luton per 1-0 contro il Newcastle di sabato non è stata una sorpresa ma non solo, non è stata nemmeno casuale ... (infobetting)

Alle 13:30 scenderanno in campo Newcastle e Nottingham in una sfida valida per la 19esima giornata di Premier League. Le scelte ufficiali Alle ... (calcionews24)

Il Newcastle perde 3-1 in casa contro il Nottingham nella prima partita del Boxing Day di Premier League 2023 / 2024 . Isak porta in vantaggio i ... (sportface)

Il Boxing Day 2023 di Premier League si è aperto con il successo delForest sul(3 - 1) grazie alla tripletta dell'ex della gara, Chris Wood, che ha risposto all'iniziale vantaggio di Isak. Guarda gli ...4 La Premier League non si ferma e anche il giorno di Santo Stefano prosegue con il tradizionale Boxing Day . Si parte conForest e prosegue il momento nero per la squadra di Howe che perde in casa 3 - 1 colForest regalando a Espirito Santo la prima vittoria sulla nuova panchina. Decide ...In attesa delle gare di Arsenal (il 28 contro il West Ham) e Aston Villa (stasera alle 21 contro lo United) la squadra di Klopp pur senza brillare si posiziona in testa alla classifica ...La 19ª giornata di campionato vede il successo degli uomini di Klopp, che superano momentaneamente l'Arsenal in vetta ...