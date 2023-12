Netanyahu su Wsj | tre condizioni per la pace Hamas resiste a oltranza | Iran minaccia vendetta

Sono questi i tre prerequisiti per la pace di Israele indicati dal premier israeliano Benjaminin un op - ed pubblicato sul Wall Street Journal (). Nessun riferimento ai molti ostaggi ...Sono questi i tre prerequisiti per la pace di Israele indicati dal premier israeliano Benjaminin un op - ed pubblicato sul Wall Street Journal (). Il Times of Israel sottolinea che nell'...Il primo ministro israeliano spiega sul Wsj quali sono i tre requisiti per interrompere il conflitto tra Israele e Hamas. Nessun accenno agli ostaggi ...Abbattere Hamas, demilitarizzare Gaza e promuovere la deradicalizzazione dell'intera società palestinese, dice il primo ministro israeliano al Wsj. Intanto riappare il leader terrorista Sinwar: "Non c ...