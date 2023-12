Netanyahu-Hamas | muro contro muro Iran e Hezbollah | “Israele pagherà”

Nessuna apertura dae, a stretto giro, nessun cambiamento di linea di. Il premier illustra al Wall Street Journal le "precondizioni" per la pace nella Striscia. Difficile però ......, in una visita di ieri a Gaza tra le truppe, ha detto che i combattimenti verranno intensificati. Ed è quello che dice da quando la rappresaglia è cominciata per il brutale attacco di...(Adnkronos) – L’Egitto prova a mediare, Hamas dice no al dialogo e rifiuta ogni ipotesi di passo indietro. Israele, con le parole del premier Benjamin Netanyahu, ribadisce la linea dura per arrivare a ...I bombardamenti israeliani non si sono fermati nemmeno per Natale, l'aviazione di Tel Aviv ha provocato la morte di almeno 70 persone nel centro della Striscia di Gaza ...