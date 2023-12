Netanyahu-Hamas | muro contro muro Iran e Hezbollah | “Israele pagherà”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 26 dicembre 2023): "No alla resa". Il premier israeliano: "Tre condizioni per la pace, si parte dalla distruzione dei terroristi". L'Egitto prova a mediare L'Egitto prova a mediare,dice no al dialogo e rifiuta ogni ipotesi di passo indietro., con le parole del premier Benjamin, ribadisce la linea dura per arrivare alla pace, oggi