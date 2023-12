Nessuno peggio dell' Italia Col nuovo Patto Ue un' ipoteca decennale sui conti pubblici

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 dicembre 2023) Una proiezione del think tank Bruegel mostra come Roma sia chiamata a una stretta fiscale senza precedenti nei prossimi anni. In cambio del sì, Meloni ha ottenuto uno sconto solo per il suo governo, con l'esclusionea spesa per interessi fino al 2027. A rischio il taglio del cuneo fiscale ee aliquote Irpef