NBA 2023 2024 | Doncic fenomeno nel successo dei Mavs | i Lakers cadono in casa contro Boston

(Di martedì 26 dicembre 2023) Lukacontinua a scrivere la storia e mette la sua firma sul Christmas Day valido per la regular season NBA. Lo sloveno ha infatti sfoderato una prestazione da 50 punti e 15 assist, diventando il secondo giocatore di sempre dopo James Harden il 31 dicembre 2016. Oltre a questo, ha messo a referto anche 6 rimbalzi, 3 stoppate, 4 palle rubate e – nei 50 punti segnati – ben 8 triple: numeri da fuoriclasse che non hanno eguali nella storia della NBA. Inutile dire che i suoi Dallas Mavericks hanno espugnato il campo dei Phoenix Suns, imponendosi per 128-114. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE I Miami Heat hanno invece rispettato il pronostico della vigilia, superando i Philadelphia 76ers per 119-113. Il miglior realizzatore del match è stato Jaime Jaquez Jr, che si è concesso il lusso del proprio career-high (31 punti e 10 ...

Con i 31 punti segnati nella vittoria dei suoi Heat sui Sixers, Jaime Jaquez Jr. è entrato nella storia degli esordi più spettacolari di sempre al Christmas Day. Solo altri sei rookie hanno fatto meglio dell'ala di Miami, mentre il giocatore di origini messicane è riuscito a superare persino Michael ...Con i 50 punti segnati ai Phoenix Suns nella vittoria 128 - 114 per dei suoi Dallas Mavericks, Luka Doncic ha raggiunto quota 10.000 punti segnati in carriera. Lo sloveno ha impiegato 358 partite per ...Nonostante l’aumento vertiginoso dei possessi giocati, segnare 50 punti in una partita NBA è complicato. Il traguardo viene tagliato sempre più spesso – 22 volte nella regular season 2022, 2023, ad ...Phoenix Suns abbiamo un problema, Kevin Durant non è contento. In estate l'arrivo di Bradley Beal e la formazione di un nuovo Big 3 sembrava portare i Suns in cima ai ranking NBA.