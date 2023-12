NBA 2023 2024 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di martedì 26 dicembre 2023) Prende il via la stagione regolare NBA, con i campioni in carica dei Denver Nuggets che ospitano i Los Angeles Lakers e a seguire l’altro big match tra due contenders della Westernquali Golden State Warriors e Phoenix Suns. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA, ma sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulle piattaforma Sky Go e NOW. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito. LA CLASSIFICA AGGIORNATADUE ...

Ora tutti a Denver per la sfida tra Nuggets e Warriors: il Natale dellaè in diretta su ...Ora tutti a Denver per la sfida tra Nuggets e Warriors: il Natale dellaè in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW per non perdersi neanche un'azione dello spettacolo ...Il programma del Christmas Day NBA si apre a New York con i Knicks che battono con merito i Milwaukee Bucks e centrano la 24esima vittoria a Natale in 56 presenze il 25 dicembre. I Knicks, che solo ...Il giocatore degli Atlanta Hawks De'Andre Hunter, dopo aver saltato le ultime due gare, si sottoporrà martedì a un intervento non chirurgico per curare una infiammazione ...