Navalny «ritrovato» dopo  20 giorni | è in una colonia penale nell’ Artico russo Cos’è la «Colonia n° 3» | il posto più isolato al mondo

(Di martedì 26 dicembre 2023) L'oppositore di Putin si trova a Kharp, in una regione artica della Russia. Il suo avvocato è riuscito a parlargli in un colloquio: «Volevano nasconderlo prima della campagna elettorale»

Alexei Navalny è stato ritrovato. Il più noto tra gli oppositori di Vladimir Putin , è infatti stato trasferito in una colonia penale in una regione ... (liberoquotidiano)

Secondo la sentenza emessa,è obbligato a scontare la pena in una 'colonia a regime speciale', una categoria di strutture note per le condizioni detentive più severe, di solito destinate agli ...Il sollievo dei suoi legali per averlodietro alle sbarre di IK - 3 è mitigato dalla durezza delle condizioni di Kharp."sta bene, almeno per quanto è possibile nella sua condizione"...«Abbiamo trovato Alexey Navalny. Ora è (nella colonia penale) IK-3 nell'insediamento di Kharp». Scrive così su X la portavoce Kira Yarmysh dopo che da 20 giorni ...«Abbiamo trovato Alexey Navalny. Ora è (nella colonia penale) IK-3 nell'insediamento di Kharp». Scrive così su X la ...