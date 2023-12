Navalny parla dall' ultimo gulag russo nell' Artico | Sono Babbo Natale a regime speciale

(Di martedì 26 dicembre 2023) Dopo quasi un mese senza sue notizie, Alexeiè stato ritrovato ed è tornato are sui social.a giornata di ieri la sua portavoce, Kira Iarmych, ha annunciato su X di aver identificato la posizione dell'oppositore del presidenteValdimir Putin. Oggi è lui stesso a postare un thread, sempre su X, nel quale descrive il suo viaggio e le condizioni in cui si trova. "Sto bene, non preoccupatevi per me", ha scritto l'attivista, al momento localizzato a Charp,a Yamalo-Nenetsia, una regione remota della Siberia, nel carcere di massima sicurezza Ik-3, vicino al Mar Glacialea circa duemila chilometri a nord-est di Mosca. La squadra e gli attivisti dihanno collegato il suo trasferimento alle imminenti elezioni ...

Ad Alexei Navalny è negato il diritto minimo di ogni carcerato, vedere il proprio difensore. In più, da due giorni di lui non si hanno notizie , anzi, ... (247.libero)

Leggi Anche I segreti di Ik 3, la colonia penale dove Putin ha rinchiusoalla vigilia delle elezioni 'Sono il tuo nuovo Babbo Natale ', esordisce raccontando di essersi 'fatto crescere la ...Grazie mille per il vostro supporto", dice ancora. Nei messaggi, l'oppositore descrive anche le sue condizioni di detenzione con alcuni dettagli: "Sfortunatamente non ci sono renne, ma ci ...L'oppositore di Putin è stato trasferito in un carcere di massima sicurezza a duemila chilometri da Mosca. "Sto bene, non preoccupatevi. Ci sono cani pastore morbidi e soffici". Cosa sappiamo di IK-3, ...Il leader dell’opposizione russa è in una regione remota della Russia settentrionale: «Venti giorni per trasferirmi» ...