Navalny parla dalla nuova prigione nell’Artico | “Sono il vostro Babbo Natale a regime speciale”

(Di martedì 26 dicembre 2023) “Sto bene”. Alexeyrassicura i suoi sostenitori dal carcere dopo che per settimane il suo staff e i suoi avvocati ne avevano denunciato la scomparsa. Ieri i suoi legali hanno annunciato di averlo trovato nella colonia penale Ik-6, nell’estremo nord della Russia, a 2mila chilomentri da Mosca. “il nuovo”, ha scritto in un post su X, ironizzando sulla barba che gli è cresciuta dal suo trasferimento e sul suo vestiario, un cappotto di pelle di pecora, cappello e scarpe di pelliccia. “Purtroppo non cile renne, ma pastori tedeschi molto belli. Non dico ‘ho, ho, ho’, ma ‘oh, oh, oh’ quando guardo fuorifinestra e vedo la notte, poi il pomeriggio e poi ancora la notte”, ha proseguito. Riguardo al suo trasferimento il dissidente ha detto di essere “molto ...

