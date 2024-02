Navalny parla dalla colonia penale nell’Artico | «Sto bene»

Navalny parla della guerra come del conflitto più 'stupido' e ' Riconoscimento ritirato dalla figlia. - -

(Di martedì 26 dicembre 2023) Dopo settimane di silenzio, l’oppositore russo torna are sui socialrusso dove è stato trasferito. «Non preoccupatevi per me»

E' morto Alexei Navalny, principale oppositore di Putin: Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è morto venerdì nella colonia carceraria artica dove stava scontando una pena di 19 anni, ha detto in una nota il servizio penitenziario federale russo.

Alexey Navalny è morto in prigione: Il principale oppositore russo Alexey Navalny è morto in prigione. Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di accertamento.

Alexei Navalny è morto in carcere: Ad annunciare il decesso è il servizio carcerario della regione di Yamalo-Nenets dove Navalny stava scontando la pena ...