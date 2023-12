Navalny | ecco dove si trova il carcere IK3 nell' estremo nord della Russia con il «livello massimo di isolamento dal mondo»

Conosciuta come Colonia dei Lupi Polari, la prigione dove è stato portato l'oppositore russosi trova a Kharp nel distretto autonomo di Yamalo - Nenets ed è una delle più dure del Paese. La ...E' il 22 Dicembre 2023.i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • All'università di ... responsabile della Fondazione di. Dell'oppositore non c'è ancora ...«Abbiamo trovato Alexey Navalny. Ora è (nella colonia penale) IK-3 nell'insediamento di Kharp». Scrive così su X la portavoce Kira Yarmysh dopo che da giorni non ...Dell'oppositore di Putin condannato a 19 anni di carcere si erano perse le tracce da quasi tre settimane. L’avvocato è riuscito a incontrarlo: “Alexei sta bene” ...