Nato | parlamento Turchia sblocca procedura adesione Svezia

(Di martedì 26 dicembre 2023) Roma, 26 dic. (askanews) – La commissione per gli affari esteri delturco ha dato il suo consenso alla richiesta delladi aderire alla, avvicinando il paese nordico, precedentemente non allineato, all’all’alleanza militare occidentale. Il protocollo didelladovrà ora essere approvato dall’assemblea generale per l’ultima fase del processo legislativo in. Lo riporta Euronews specificando che nessuna data è stata ancora fissata per quest’ultimo passo. La, membro della, ha ritardato la ratifica della richiesta dellaper più di un anno, accusando il paese di essere troppo indulgente nei confronti dei gruppi che Ankara considera minacce alla sua ...

... ancora non in calendario La commissione degli Esteri delturco ha detto oggi il primo sì all'adesione della Svezia alla. Il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billstrom, ha ...La Svezia è sempre più vicina a diventare membro della. La commissione affari Esteri delturco ha infatti dato un prima via libera alla richiesta di adesione della nazione all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord. In questo ...La commissione esteri turca ha dato il via libera all'ingresso del paese nordico nell'alleanza atlantica, ma l'iter non è ancora concluso ...