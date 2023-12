Natale | scatta il riciclo degli avanzi | i consigli per conservare ed evitare sprechi

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 26 dicembre 2023) Pubblicato il 26 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Nel giorno di Santo Stefano, in oltre otto case su dieci (82%)ildi cenoni e pranzi diche vengono riutilizzati in cucina anche per una crescente sensibilità verso la riduzioneper motivi economici, etici e ambientali. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che solo nel 9% delle famiglie non avanza niente mentre il 4% dona in beneficenza e solo l’1% dichiara di buttare glinel bidone. Con una media di 2,7 ore trascorse in cucina per la preparazione dei piatti, secondo la Coldiretti gli Italiani hanno speso a tavola quasi 3 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di ...