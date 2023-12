Natale e Vigilia | quanto hanno speso gli italiani per cibo e bevande

Leggi su notizie

(Di martedì 26 dicembre 2023) Crisi dei costi, inflazione sì, ma quando si tratta di mangiare e bere glinon badano a spese. Sapete infatti aammonta la cifra per? Ve lo diciamo noi di Notizie.com Impossibile cedere alla tradizione. Difficile sottrarsi al piacere della tavola. In famiglia e con gli amici. Allora come in ogni cena dellae come in ogni pranzo del Santo, glirispettano la regola, se pur modificata di regione in regione, di città in città, di paese in paese. La cosa che accomuna tutti nella nostra penisola? La spesa appunto per il mangiare e il bere. Anche quest’anno infatti sono stati spesi quasi 3 miliardi di euro per i cibi e le. Quasi novesu dieci (88%) ...