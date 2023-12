Natale di sangue a Gaza | strage al campo profughi Israele | La guerra durerà molti mesi

(Di martedì 26 dicembre 2023) Undi, undi. I combattimenti contro Hamas anon si sono fermati e i bombardamenti israeliani hanno continuato a colpire pesantemente la Striscia . Tra i più duri c'è stato quello suldi Al-Maghazi, nel centro della Striscia, dove secondo il ministero della Sanità retto da Hamas sono morte circa 70 persone . L’agenzia di stampa americana Associated...

La guerra nella Striscia di Gaza fra Israele e Hamas non si ferma neppure un minuto e quasi certamente ciò non accadrà né a Natale né dopo. Le bombe ... (velvetmag)

L’Egitto ha lanciato un’iniziativa in 3 fasi durante i colloqui che si sono tenuti all’inizio di questa settimana al Cairo tra funzionari egiziani e ... (ilsole24ore)

almeno 70 palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo al campo profughi di Al-Maghazi. A Belgrado protesta violenta dell’opposizione, i cui ... (ilsole24ore)

Ieri 25 dicembre, giorno di. Raid si sono abbattuti nei campi di Al - Maghazi e Al - Bureij e hanno provocato 209 i feriti e 131 i morti arrivati finora all'ospedale di Al - Aqsa. Circa la ...... in pratica quel metodo che verifica la saturazione di ossigeno nel. Apple rischia unsenza smartwatchL'agenzia di stampa americana Associated Press, citando i registri del vicino ospedale di Al-Aqsa, ha fatto salire il bilancio delle vittime a 106. Cifre impossibili da verificare in modo indipendente ...La Mezzaluna Rossa ha poi annunciato che sono stati colpiti da Israele i piani superiori della sua sede a Khan Yunis, nel sud di Gaza, e che ci sono «alcune vittime fra gli sfollati che si trovavano ...