Natale con Sant' Egidio | pranzo per 80 mila in Italia | 250 mila nel mondo

(Di martedì 26 dicembre 2023) AGI - "In migliaia ine nelai pranzi dicon i poveri - senza dimora, anziani, rifugiati venuti con i corridoi umanitari, in una grande tavolata che abbraccia tutti i continenti. Un messaggio di solidarietà ma anche - soprattutto - di pace, in questo tempo attraversato da troppe guerre e una povertà crescente". E' l'augurio che sale dai pranzi didi, che - dai primi calcoli - è riuscito a mettere a tavola il 25 dicembre 80persone ine 250nel. Pranzi di famiglia con i poveri, che sono amici della Comunità durante tutto l'anno. Undi speranza in un tempo segnato dalla crisi e dai conflitti in Terra ...

