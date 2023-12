Nasa | la foto del giorno di Natale | la magia del fotografo Valerio Minato

(Di martedì 26 dicembre 2023) La Basilica di Superga, la piramide del Monviso e la falce della Luna sono i tre protagonisti delladeldi, l’Astronomy picture of the day, vinta dalgrafo. Si tratta di un riconoscimento assegnato dallae dalla Michigan Technological University (Mtu) per il 25 dicembre., ladel L'articolo proviene da Il Difforme.

Non uno, come si pensava in precedenza, ma due: coltivati sulla Stazione spaziale internazionale erano andati misteriosamente perduti. Ora sono ... (wired)

'Ladell'allineamento Superga, Monviso e falce di Luna è APOD, ovvero Astronomy Picture of the Day, il prestigioso riconoscimento dallae dalla Michigan Technological University (MTU), e non di ...Il sito dellaspiega che "scatti singoli come questo richiedono pianificazione. Il primo passo è realizzare che un tale sorprendente triplo allineamento si può verificare. Il secondo è trovare ...La Basilica di Superga, la piramide del Monviso e la falce della Luna crescente si dispiegano in una suggestiva successione al tramonto, catturati in un singolo scatto che è stato ...La basilica di Superga, la piramide del Monviso e la luna crescente, in una stessa scena torinese, al tramonto, una dietro l'altra: questa è stata la ...